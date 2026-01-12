Омск-Информ
·Происшествия

В Омске больше месяца не могут найти пропавшего мужчину

Он пропал 27 октября.

В Омске пропал 63-летний Валерий Магер. Как сообщили в полиции, 27 октября он вышел из дома по адресу: город Омск, улица 2-я Челюскинцев, дом 17, и не вернулся. До сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, зелено-голубые глаза, седые волосы, пальцы на ногах обморожены.

Был одет в серый свитер, джинсовую безрукавку, желтую телогрейку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Валерия Анатольевича, просят сообщить по телефонам: 79-24-02, 8-962-050-00-90 или 102.

