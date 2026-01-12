«Любэ», «Звери» и вечно молодой Жуков: на Омск движется волна топовых концертов

Длинные новогодние каникулы завершились, и уже скоро Омск захлестнет новая волна концертов звезд разной величины. Конец зимы и весна обещают стать особенно громкими: в город приедет множество исполнителей, известных на всю страну и не одному поколению.
«Омск-информ» внимательно прошерстил сервис «Яндекс Афиша» и подготовил дайджест о главных «звездных» концертах ближайших месяцев.
В День защитника Отечества – 23 февраля – Омск посетит легендарная группа «Руки Вверх» (12+), на музыке которой выросло несколько поколений омичей. Сергей Жуков исполнит любимые хиты «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы», «Алешка», «18 мне уже» и другие.
Концерт пройдет на «G-Drive Арене». Билеты стоят от 2900 до 7000 рублей. За место на танцполе придется отдать 3900 рублей. Больше чем за месяц до мероприятия омичи уже раскупили половину билетов.
Следующим большим концертом обещает стать выступление группы «Комната Культуры» (12+), которая посетит Омск 28 февраля. Фронтмен коллектива Женя Трофимов исполнит хиты «Поезда», «Привет», «Море», «Самолеты». Вероятно, зрители услышат и песню «История плавит лед», в клипе на которую снялся капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Выступление «Комнаты Культуры» состоится на «G-Drive Арене». За место в первом ряду придется отдать от 3500 до 8000 рублей. Танцпол обойдется посетителям от 2800 до 4000 рублей. Пока что большая часть билетов на этот концерт хранится в кассе.
Настоящим подарком для омичей станет большой концерт группы «Звери» (12+), который пройдет 18 марта на все той же «G-Drive Арене». Коллектив Романа Билыка (Рома Зверь) приедет в Омск с юбилейной программой в честь 25-летия на сцене. Музыканты обещают исполнить все, что за эти годы стало «золотым фондом» российского рока: «Районы-кварталы», «Всё, что касается», «До скорой встречи» и «Напитки покрепче». Кроме проверенных временем хитов, омичи услышат и треки из нового альбома «Фолк», вышедшего прошлой осенью.
Билеты на юбилейное шоу «Зверей» стартуют от 2000 рублей, а за возможность увидеть кумиров почти что на расстоянии вытянутой руки придется отдать до 8000 рублей. Ближайшие к сцене сектора «G-Drive Арены» почти полностью выкуплены преданными фанатами, однако дальние пока не пользуются большим спросом.
14 апреля в Концертном зале Омской филармонии ждут группу «Любэ» (6+). Николай Расторгуев и его группа представят программу из главных «народных» хитов: от суровых «Комбат» и «Давай за...» до лиричных композиций «Конь» и «Березы». Творчество коллектива, давно ставшее вневременным, традиционно собирает в Омске полные залы слушателей самых разных возрастов.
Билеты на «Любэ» стоят от 5500 до 7500 рублей. Несмотря на то что до апреля еще далеко, лучшие места в центре партера уже начинают исчезать из продажи, а на «окраине» осталось всего 85 билетов.
В самом конце весны, 31 мая, в Омск приедет «король эстрады» Филипп Киркоров (16+). Известно, что концерт состоится на «G-Drive Арене», однако билеты в продажу пока не поступили.
В других городах цены на них стартуют от 3000 рублей. Для самых преданных фанатов организаторы предлагают места поближе к «королю», однако стоят они около 20 тыс. рублей. Учитывая, что в последний раз Киркоров приезжал в Омск в 2019 году, на его выступлении стоит ждать аншлага.