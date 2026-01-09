Филипп Киркоров приедет в Омск

Он собирается выступить здесь с концертом.

Фото: vk.com/fkirkorov

Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях список городов нового гастрольного тура (16+). Среди них есть и Омск.

По данным «Омск_путеводителя», концерт состоится 31 мая на «G-Drive Арене». Однако билеты пока не поступили в продажу.

Филипп Киркоров в последний раз выступал в Омске в 2019 году.

Ранее сообщалось что в Омске перенесли концерт певицы MONA. Он планировался 13 декабря, но состоится 28 февраля.