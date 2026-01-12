Омичи раскупили все билеты на прямые рейсы в Москву

Тем, кто не успел, приходится добираться в столицу с пересадками.

omskinform.ru

Омичи раскупили почти все билеты на самолеты до Москвы после каникул. На сегодня нет ни одного билета. Немного билетов осталось на 13 января.

Стоимость билетов на прямой рейс достигла почти 40 тыс. рублей. Остальные рейсы – с пересадками и длятся до двух суток. Минимальная цена на них составляет 11 тыс. рублей.

Повышенный спрос на перелеты связан с началом рабочей недели. Кроме того, недавний сбой в работе московских аэропортов вызвал отмену десятков рейсов. Авиакомпании предлагали обменять неиспользованные билеты на ближайшие возможные даты.