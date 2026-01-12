В Омске отремонтировали советское историческое здание вуза

В нем обновили несущие стены, крышу и фасад.

В Омске завершилась реставрация корпуса Омского педагогического университета. Подрядчик обновил здание 1957 года постройки на улице Партизанской, которое является объектом культурного наследия. Ремонт начался еще в июне. Обновлению подверглись фасад здания, его несущие стены и крыша.

– Исторические здания – это не просто каменные конструкции; они представляют собой окно в прошлое, свидетельство культурных и архитектурных традиций, которые переносятся сквозь века. Фасады этих зданий играют важную роль, являются визитной карточкой их времени и обладают уникальными архитектурными особенностями: они отражают тот уникальный характер и стиль, который был популярен в определенный исторический период, – отметил начальник управления по эксплуатации имущественного комплекса ОмГПУ Виталий Дмитриев.

После ремонта здание вуза прослужит еще десятки лет.

На обновление второго корпуса ОмГПУ, где сейчас занимаются факультеты психологии и педагогики, искусств, исторический и филологический, выделяется 75 млн рублей. Средства пойдут на ремонт кровли и фасада. Сроки и точные объёмы работ пока не уточняются.

Известно, что дом на пересечении улиц Партизанской и Либкнехта является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения, поскольку формирует угол исторического квартала. Конструкция крыши, башенка и купол на ней, материал, характер отделки и колористическое решение фасадов, их архитектурно-художественное оформление попадают под предмет охраны. На ремонт здания выделялись 75 млн рублей.