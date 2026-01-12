Работодателям разрешат отправлять омичей к психиатру

Нововведение направлено на защиту психического здоровья работников.

Фото создано при помощи ИИ

Российские работодатели с 1 марта 2026 года получат право направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Об этом сообщила доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.

– Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства, – приводит слова Соловьевой «РИА Новости».

По ее словам, нововведение позволит работодателям более гибко реагировать на возможные изменения состояния психического здоровья работников. В случае признания гражданина временно неспособным выполнять отдельные виды работы из-за психического расстройства он может быть временно отстранен от выполнения таких обязанностей.

Отмечается, что психиатрическое освидетельствование включает прием врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза, а также психопатологическое обследование.