В минздраве рассказали, сколько омичей погибло в ЧП на новогодних каникулах

В большинстве случаев местные жители попадали в смертельные ДТП.

Фото: Freepik.com

В праздничные дни с 1 по 11 января городские бригады скорой помощи выезжали к омичам в среднем 1024 раза в сутки. В районах области скорые центральных районных больниц выезжали к пациентам 26 раз, сообщили в Минздраве Омской области.

Всего в Омске работало 88 бригад скорой помощи в сутки, а в районах области – 55 бригад. Медики Территориального центра медицины катастроф дважды за праздничные дни вылетали на помощь к пациентам из районов, доставив троих человек в Областную клиническую больницу и Тарскую ЦРБ.

За время праздников медики 48 раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. В авариях пострадали 67 человек, из них 16 детей. В ДТП погибли 5 человек.

На пожары медики выезжали 73 раза. Пострадали 3 человека, один из которых погиб.

Медицинскую помощь по поводу обморожений и переохлаждения получили 24 человека, в том числе один ребенок. Из них 17 взрослых были госпитализированы.

Травмы от пиротехники за время новогодних каникул получили трое взрослых, двое из которых с травмами глаз были госпитализированы в Областную клиническую офтальмологическую больницу. Третий пострадавший с травмой руки в госпитализации не нуждался.

С тяжелыми алкогольными интоксикациями за минувшие праздничные дни были госпитализированы 99 человек.