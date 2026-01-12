Жителя Омской области «поймали» с тысячами нелегальных патронов

Мужчина успел продать знакомому 250 штук, до того как его задержали.

Фото: 55.мвд.рф

Попытка подзаработать на старых запасах обернулась уголовным делом для 41-летнего жителя Марьяновского района. Мужчина был задержан в ходе совместной операции полиции и Росгвардии при попытке сбыта патронов.

Как выяснилось, фигурант нашел дома склад боеприпасов калибра 5,6 мм, принадлежавших покойному супругу его сожительницы. Мужчина выставил товар на продажу. Первым «клиентом» стал знакомый охотник, купивший 250 патронов всего за 2,5 тыс. рублей. Однако в ходе обысков у подозреваемого нашли еще почти 3 тыс. аналогичных патронов.

– Согласно заключению эксперта, они предназначены для промысловой охоты на мелкого зверя и птицу из нарезного оружия, а также для спортивно-тренировочных стрельб, – говорится в сообщении.

Сейчас «торговец» находится под следствием по ч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ. Покупателю патронов также грозят проблемы с законом – полиция уже начала проверку в его отношении.