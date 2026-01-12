Омичам снова повысят пенсии: известно, кто их получит

Индексация с 1 января затронула почти полмиллиона жителей.

GigaChat

С 1 января 2026 года страховые пенсии омичей были проиндексированы на 7,6 %. Об этом сообщили в Отделении СФР по Омской области. Всего повышение затронуло 495 тысяч пенсионеров региона.

– Для каждого жителя региона прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Вместе со страховой пенсией по старости Отделение Социального фонда России по Омской области также повысило страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, – подчеркнули в ведомстве.

Индексация проведена автоматически, поэтому омичам не нужно дополнительно обращаться в клиентские службы фонда. Примечательно, что с 2025 года повышение распространяется и на работающих пенсионеров. В случае увольнения их пенсии будут пересчитаны с учетом всех пропущенных индексаций.