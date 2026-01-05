Омские пенсионеры могут получить полмиллиона на руки

Для этого нужно практически бедствовать.

Фото создано при помощи ИИ

Чтобы получить пенсионные накопления единовременно, необходимо достичь пенсионного возраста – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, при условии, что размер ежемесячной выплаты не превышает 10 % от прожиточного минимума пенсионера, пояснила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

– Получить единовременно пенсионные накопления, которые формировались у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год, могут мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55 лет в случае, если размер их ежемесячной накопительной пенсии равняется или меньше 10 % федерального прожиточного минимума пенсионера, – рассказала Подольская в беседе с «РИА Новости».

Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2026 году составляет 16 288 рублей. Значит, чтобы претендовать на единовременную выплату, размер ежемесячной накопительной пенсии не должен превышать 1628,8 рубля. Для получения средств пенсионер должен подать заявление в Социальный фонд России или НПФ, где хранятся его накопления.

Подольская уточнила, что рассчитать размер ежемесячной накопительной пенсии можно, разделив общую сумму пенсионных накоплений на 270 месяцев – это нормативный срок для расчетов, который не изменился с 2025 года. Узнать точную сумму накоплений можно через портал «Госуслуги» или обратившись в Соцфонд России.