Хоценко открыл обновленную Казачью кадетскую школу-интернат

Капитальный ремонт по президентской программе модернизации школ дал учебному заведению современные условия для обучения и проживания более 230 кадетов.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в торжественном открытии Казачьей кадетской школы-интерната имени Дмитрия Язова в Омске после масштабного капитального ремонта. Работы выполнены в рамках президентской программы модернизации образовательных учреждений.

В ходе капремонта здание школы полностью обновили: заменили строительные конструкции, отремонтировали потолки, перекрытия и полы, входную группу и лестницы, обновили фасад и инженерные коммуникации. Учреждение оснастили новой мебелью, оборудованием для кабинетов физики, химии и биологии, интерактивными досками, компьютерами, спортивным инвентарем, а также техникой и мебелью для пищеблока, столовой и гардероба. Для спального корпуса закуплены мебель и мягкий инвентарь.

Дополнительно за счет средств областного бюджета выполнено благоустройство территории: оборудован плац и смонтировано освещение.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор поздравил педагогов, кадетов и родителей с открытием обновленной школы. Директору школы Владимиру Прихоженко вручили символический ключ во время церемонии, в которой также приняли участие председатель Законодательного собрания Александр Артемов, митрополит Омский и Прииртышский Дионисий, мэр Омска Сергей Шелест, атаман Сибирского казачьего войска, Герой России Андрей Тимошенко.

– Обновленная школа – дополнительный стимул получать здесь хорошие знания, чтобы продолжить дальнейшее обучение в образовательных учреждениях Омской области, – отметил Виталий Хоценко. – Модернизация действующих школ на территории региона стала возможной благодаря решению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, поддержавшего инициативу партии «Единая Россия». Для нас принципиально важно, чтобы построенные десятилетия назад учебные заведения получали новую жизнь, и ремонт объектов образования благодаря федеральной поддержке в регионе будет продолжен.

Сегодня в Казачьей кадетской школе-интернате обучается более 230 воспитанников, которые активно участвуют в научных, творческих и спортивных мероприятиях регионального и всероссийского уровня.