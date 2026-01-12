Охота на миллион: в Омской области осудили группу браконьеров

Мужчины убили восемь косуль.

Фото создано при помощи ИИ

В Колосовском районе вынесли приговор четверым местным жителям, которые устроили незаконную ночную охоту. В ноябре 2023 года мужчины, используя автомобиль и прожекторы, выследили и убили восемь сибирских косуль.

Суд назначил каждому по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, их лишили права заниматься охотой на срок до полутора лет.

Также суд взыскал с мужчин 1,36 млн рублей в счет бюджета района за нанесенный ущерб природе. К тому же в доход государства у осужденных конфисковали автомобиль, ружья, фонари, прожекторы и даже средства связи.

Кроме того, один из участников группы поплатился еще и за незаконное хранение патронов и запчастей к оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ).