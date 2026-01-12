Омское предприятие потратит 25 млн рублей на молоко для детского питания

Тендер проводится для малого и среднего бизнеса.

omskinform

Бюджетное учреждение «Центр питательных смесей» объявило тендер на поставку сырого молока. Сотрудничество с победителем аукциона рассчитано на первое полугодие 2026 года, до 30 июня включительно. Поставки молока будут осуществляться партиями общим объемом 600 кг.

Поскольку предприятие использует молоко для производства детского питания, к продукту предъявляются строгие требования. Так, молоко должно быть высшего сорта, без антибиотиков, соответствовать ряду характеристик качества и не быть сборным, то есть запрещается смешивание молока разных сортов.

Торги пройдут в формате электронного аукциона. Начальная цена контракта составляет 25,08 млн рублей с учетом НДС (или 22,8 млн рублей без НДС). В конкурсе могут участвовать исключительно представители среднего и малого бизнеса.

Прием заявок продлится до 16 января. Конкурсная комиссия оценит поступившие предложения 19 января, а итоги аукциона будут подведены 20 января.