Не только в Москву: в Омске массово задерживаются авиарейсы

На этот раз самолеты опаздывают еще и в Санкт-Петербург, Уфу и Надым.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 12 января, омские авиарейсы снова столкнулись с массовыми задержками. По информации онлайн-табло местного аэропорта, вовремя не смогли подняться в воздух восемь самолетов.

В большинстве с откладыванием рейсов столкнулись пассажиры, направляющиеся в Москву. Пять самолетов вылетели с задержкой около сорока минут, один из них опоздал на два часа.

Помимо этого, чуть меньше часа пришлось ждать пассажирам рейса в Санкт-Петербург. Задержится в Омске и самолет в Уфу. Его вылет перенесли с 11:00 на 11:40. Также отметим, что уже известно о задержке борта в Надым. Самолет поднимется в воздух в 14:15 вместо запланированных 13:55.