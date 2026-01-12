В Омске назначили нового руководителя Омского центра соцпроектов и бизнеса

Ранее центр возглавляла Нина Андриенко.

Фото: vk.com/id88611970

Сегодня, 12 января, Елена Соловьева, возглавлявшая АНО «Центр развития бизнес-инициатив», объявила о своём назначении на должность директора «Омского центра инноваций социальной сферы» («Омский ЦИСС»).

- Если вы еще не являетесь социальным предпринимателем и считаете, что это не про вас, значит вы слишком мало знаете о социальном предпринимательстве! Приходите на консультации и я расскажу, что дает статус социального предпринимателя, как его получить, доступ к каким возможностям, льготам и мерам поддержки (а они, действительно, есть) открывается при получении данного статуса, - сообщила Соловьева.

Ранее кадровые изменения в руководстве «Омского центра инноваций социальной сферы» не фиксировались почти десять лет: с февраля 2015 года пост директора занимала Нина Андриенко. При этом в ЕГРЮЛ сведения о смене главы учреждения пока не отражены.

На сегодняшний день также неизвестно, сохранит ли Елена Соловьёва за собой должность директора АНО «Центр развития бизнес-инициатив», созданного в апреле 2023 года.

Напомним, что деятельность АНО «Омский ЦИСС» направлена на комплексную поддержку малого бизнеса, сопровождение и продвижение социально ориентированных проектов и инициатив, а также на улучшение делового имиджа предпринимателей.