Омские моряки делают последний рывок вокруг света

Через несколько дней команда пересечет Атлантику.

Минспорта Омской области

Трое жителей Омска, участвующие в международной экспедиции «Братство-2025», приближаются к завершающему этапу своего кругосветного плавания.

Сейчас яхта Fraternidade стоит в чилийском порту Пуэрто-Вильямс. Экипаж завершает подготовку к ключевому этапу маршрута – переходу через Атлантический океан. В составе команды есть представители Омска: капитан судна, известный яхтсмен Сергей Щербаков, для которого это уже третья кругосветка, а также опытные участники экспедиции от омского отделения Русского географического общества Николай Терлеев и Ольга Величко.

Уже через четыре дня омичи направятся к берегам Бразилии, чтобы завершить кругосветное путешествие в Сальвадоре – в том самом месте, откуда они стартовали 12 апреля 2025 года.

Экспедиция, организованная при поддержке БРИКС и РГО, выполняет важную дипломатическую миссию – знакомит жителей разных континентов с российской культурой. Путешествие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилею дипломатических отношений между Россией и Бразилией.