Путешествие протяженностью 10 месяцев пройдет совместно с бразильскими моряками.

Омский яхтсмен Сергей Щербаков снова собирается в кругосветное плавание – это будет уже его третья кругосветка. Ранее он проходил этот путь на своей знаменитой яхте «Сибирь», в создании которой сам участвовал.

Последняя кругосветка, которая была четыре года назад, не удалась из-за поломки судна, а также из-за закрытых портов в связи с ковидными ограничениями. Сейчас Щербаков снова готовится к путешествию по морям и океанам, вместе с экипажем 82-летнего бразильского путешественника Алейшо Белова.

Путешественники преодолеют десятки тысяч морских миль и посетят множество стран. Это займет около 10 месяцев. В команду войдут до 10 человек, как опытные моряки, так и любители парусного спорта, в основном из Омской области и Бразилии. Старт путешествия запланирован на конец апреля в бразильском Сальвадоре. В данный момент продолжается подготовка и набор участников команды.