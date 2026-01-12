Омск-Информ
·Общество

В Омске официально завершил работу «Зимний Любинский»

Пешеходную площадку за праздники посетили около 80 тысяч человек.

Вчера, 11 января, в Омске официально завершился проект «Зимний Любинский». Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– За время новогодних каникул в мероприятиях на «Пешеходном Зимнем Любинском» приняли участие около 80 тысяч человек. Во всех праздничных мероприятиях Омской области – более 163 тысяч человек, – отметил губернатор.

Глава региона также сообщил, что улица Ленина вновь открыта для движения транспорта.

Напомним, что «Зимний Любинский» открылся 27 декабря. К Новому году локацию украсили праздничными огнями, а скульптуры нарядили: Любочку – в кокошник, Степаныча – в костюм Деда Мороза.

