В Омске открылся «Зимний Любинский»

Омичей зовут проникнуться праздничной атмосферой.

Фото: t.me/omsk_putevoditel

Сегодня, 27 декабря, в Омске стартовал «Зимний Любинский». Мероприятие началось с шествия костюмированных групп.

По такому случаю Любинский проспект по-новогоднему украсили, а скульптуры принарядили – Любочку в кокошник, Степаныча – в Деда Мороза. Многие омичи пришли с детьми. Не остался в стороне и губернатор Омской области, появившийся в компании супруги и младшей дочери.

Фото: t.me/omsk_putevoditel

– Хочу пожелать в Новый год всего самого доброго, побыть чаще с самыми близкими, с родными. Ну и, конечно, верить в нашего президента и наш город. Горжусь, что живу в Омске и знаком со многими из вас, – сказал на церемонии открытия Виталий Хоценко.

Основной праздничной локацией стала Музейная улица. Первые гости праздника смогли сфотографироваться у праздничных фотозон, побегать по ледяному лабиринту, рассматривать креативные елочки омских предпринимателей.

t.me/omsk_putevoditel

31 декабря с 23:00 на «Зимнем Любинском» начнется большое празднование Нового года. Омичей и гостей города ждет поздравление от губернатора и президента, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступление кавер-группы «Джем» и музыкальные сеты от DJ Степана Кулика.

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года движение по ул. Ленина от площади Победы до ул. Партизанской будет перекрыто. На эти дни запланированы большие праздничные программы с участием местных коллективов.