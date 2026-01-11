Омич впал в кому на горке, но погиб в попавшей в ДТП скорой

Происшествие произошло на печально известной «трассе смерти».

Фото: t.me/omsk_police

В Следственном комитете России по Омской области рассказали детали ДТП с летальным исходом, которое произошло на прошлой неделе. Как пояснили «Омск-Информу» в следкоме, погибший в аварии омич впал в кому после травмы, полученной при катании на тюбинге.

65-летнего мужчину забрала скорая, однако до больницы его довезти не смогли. Машина скорой помощи попала в ДТП.

По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика «Мерседес» на 591-м километре трассы Тюмень – Омск, разворачиваясь на перекрестке, не уступил дорогу скорой помощи, которая двигалась на красный свет с включенными спецсигналами.