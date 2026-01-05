На омской «трассе смерти» в ДТП со скорой погиб ее пациент

Пенсионер находился в коме.

Фото: t.me/omsk_police

Вчера, 4 января, около 8 часов вечера в ГАИ Любинского района поступило сообщение о смертельном ДТП.

Как установили сотрудники полиции, 59-летний водитель грузовика «Мерседес» на 591-м километре трассы Тюмень – Омск, совершая разворот на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу скорой помощи, которая двигалась на красный свет с включенными спецсигналами.

В результате аварии пациент скорой помощи, 65-летний мужчина, находившийся в коме, скончался на месте происшествия. Два фельдшера и водитель скорой помощи госпитализированы.

Обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки. Прокуратура Омской области взяла дело на контроль.