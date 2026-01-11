Пока все отдыхают, нападающего «Авангарда» оставили «нянчиться» с детьми

Хоккеист ответил на вопросы и раздал детям автографы.

Фото: t.me/omskiyavangard

Вчера, 10 января, на хоккейной коробке возле СКК им. Блинова прошла открытая тренировка для воспитанников хоккейной школы. На мероприятии побывал нападающий «Авангарда» Василий Пономарев, который выступил в качестве тренера.

Во время тренировки форвард ответил на вопросы юных хоккеистов, а после мероприятия сфотографировался и раздал автографы всем желающим.

– Вопросов у детей было много: от контрактных до тактических. Вася успевал и следить за правильностью выполнения упражнений, и общаться, а после занятия остался и всем-всем раздал автографы, – рассказали в «Авангарде».

Отметим, что после прошлой игры с «Металлургом», которая закончилась для омичей поражением, «Авангард» сыграет лишь во вторник, 13 января. До схватки с «Салаватом Юлаевым» омская команда отдыхает после выездной серии.