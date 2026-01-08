Финальный штурм «Авангарда» против «Металлурга» оказался неудачным для «ястребов»

«Авангард» закрыл выездную серию матчей.

скрин Сегодня, 8 января, «Металлург» из Магнитогорска встретился с «Авангардом» из Омска. В этом сезоне соперники пять игр сыграли между собой, «ястребы» оказались пока сильнее «лисов». Три встречи они выиграли, две проиграли.

На сегодняшнем матче «Металлург» в первом периоде вышел вперед во встрече с «Авангардом», забил гол Люк Джонсон, реализовав большинство. Во втором периоде точными оказались «ястребы». Майкл Маклауд стал автором вторую шайбы матча. К третьему периоды счет был 1:1.

Даниил Вовченко забил «Авангарду» вторую шайбу в третьем отрезке матча.

Наставник омской команды попросил тайм-аут за 2.40 до конца игры. Ги Буше снял вратаря, усилив команду шестым игроком. Однако финал «ястребами» был проигран.

Добавим, что команды являются лидерами Восточной конференции. «Авангард» возвращается домой, он на второй строчке турнирной таблицы.