Омский автобус, потерявший колеса на ходу, привлек внимание Бастрыкина

Пассажиры пожаловались на аварийное состояние транспорта.

Фото: vk.com/omsk_live

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Михаилу Зайцеву доложить о результатах проверки, начатой из-за происшествия с омским автобусом, у которого на ходу отвалились колеса.

Исполнение поручения главы СК, а также ход проверки взяты под контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что инцидент произошел 9 января. Задние колеса у автобуса № 318, который следовал по маршруту Омск – Черниговка, оторвались в пути. Пассажиры автобуса не пострадали.

В следкоме также отметили, что омичи пожаловались на аварийное состояние общественного транспорта и отсутствие каких-либо мер для решения проблемы с опасными автобусами.