·Происшествия

Омский автобус, потерявший колеса на ходу, привлек внимание Бастрыкина

Пассажиры пожаловались на аварийное состояние транспорта.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Михаилу Зайцеву доложить о результатах проверки, начатой из-за происшествия с омским автобусом, у которого на ходу отвалились колеса.

Исполнение поручения главы СК, а также ход проверки взяты под контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что инцидент произошел 9 января. Задние колеса у автобуса № 318, который следовал по маршруту Омск – Черниговка, оторвались в пути. Пассажиры автобуса не пострадали.

В следкоме также отметили, что омичи пожаловались на аварийное состояние общественного транспорта и отсутствие каких-либо мер для решения проблемы с опасными автобусами.

