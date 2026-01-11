В Омске открылся огромный бильярдный клуб

В нем расположено 26 бильярдных столов, бар, открытая кухня и VIP-комнаты.

Фото: t.me/omsk_putevoditel

В Омске открылся просторный бильярдный клуб с отдельным игровым залом, двумя VIP-комнатами для больших компаний и стильным рестораном с панорамными окнами, открытой кухней и баром.

Как рассказали в телеграм-канале «Омск_Путеводитель», игровая зона оснащена 26 бильярдными столами, из которых 8 предназначены для американского пула, а остальные – для русского бильярда. Все столы новые, современные и оборудованы профессиональным освещением.

Согласно каналу клуба, он открылся в конце декабря прошлого года. Новое заведение расположено в ТЦ «Триумф».