Омская прокуратура взяла под контроль аварию с пострадавшими детьми

Двое мальчиков и девочка получили травмы и были госпитализированы.

Omskinform.ru

Прокуратура Омска поставила на контроль расследование ДТП, повлекшего травмы сразу троих детей.

По предварительным данным, вечером на улице Богдана Хмельницкого водитель ВАЗа сбил двух мальчиков, 15 и 12 лет, и восьмилетнюю девочку, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате аварии дети получили травмы и были госпитализированы.

В рамках проверки прокуратура оценивает действия всех участников движения и соблюдение правил организации дорожного движения на этом участке. По ее итогам будет принято процессуальное решение.