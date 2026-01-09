Омск-Информ
·Происшествия

Четверо детей пострадали в ДТП с фурой в Омске

Авария произошла вчера вечером.

Вчера около 20:35 в Кировском округе Омска случилось ДТП. На улице 70 лет Октября столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, 36-летняя омичка за рулем автомобиля Nissan, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу фуре. Фуру от удара вынесло на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль Toyota.

В результате ДТП пострадали 11-летний пассажир и годовалая пассажирка «Ниссана». Травмы также получили 7-летняя девочка и 4-летний мальчик «тойоты».

– Дети перевозились в удерживающих устройствах, тяжелых травм удалось избежать, – сообщили в полиции.

Правоохранители разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия.

