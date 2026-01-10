Омск-Информ
·Общество

В Омске потратят еще 7,5 млн на благоустройство набережной

Появятся новые дорожки, зеленые насаждения и зона отдыха для горожан.

Весной городские власти приступят к обустройству небольшого пешеходного пространства в районе Иртышской Набережной, 39. Концепцию проекта опубликовали на официальном сайте администрации города.

На территории планируют высадить крупные деревья и кустарники, восстановить существующие и обустроить новые пешеходные дорожки, а также создать комфортную зону для отдыха горожан.

Как подчеркнули в администрации, на реализацию проекта направят более 7,5 млн рублей.

Напомним, ранее в ежегодном послании Законодательному собранию губернатор Омской области Виталий Хоценко назвал благоустройство набережной ключевым проектом, реализация которого будет проходить поэтапно.

