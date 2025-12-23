Объявлено о масштабном благоустройстве Иртышской набережной в Омске

Региональные власти приведут в порядок значительное количество территорий в городе и в области.

Олег Кипорук / Omskinform.ru В своем ежегодном послании Законодательному собранию губернатор Омской области Виталий Хоценко обозначил перспективы развития инфраструктуры региона.

Ключевым проектом названа набережная Иртыша, обновление которой осуществляется поэтапно. Уже выполнено благоустройство улицы Короленко и Центрального пляжа, следующая стадия – участок от улицы Кемеровской до улицы Таубе.

Также губернатор сообщил, что в процессе формирования комфортной городской среды активное участие принимает бизнес, финансируя реконструкцию скверов и территории у СКК им. Блинова.

Глава региона подчеркнул, что благоустройство необходимо не только в центре города, но и в жилых районах. В Омске по инициативе депутатов планируется запустить программу ремонта внутридворовых проездов.

Помимо этого, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до конца этого года планируется завершить благоустройства 68 общественных территорий. В следующем году обновление ждет не менее 50 новых пространств.

Так, в этом году завершены работы по благоустройству в Калачинске и Тюкалинске, а проекты в Исилькуле, Называевске и Таре находятся на завершающем этапе. По итогам конкурса 2025 года проекты в опорных населенных пунктах Большеречье, Любинский, Саргатское, Тевриз, а также дополнительный проект в Калачинске признаны победителями. На их реализацию в следующем году будет выделено около 400 млн рублей из федерального бюджета.