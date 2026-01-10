Омск-Информ
·Общество

В Омске снова «упал» популярный мессенджер

Сбои замечены по всей России.

Сегодня днем, 10 января, жители Омской области сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram. Пользователи отмечают, что не загружаются истории, медиафайлы и сообщения. Аналогичные проблемы фиксируются и в других регионах России. 

Сервис Downdetector сообщает о перебоях в Telegram в ряде регионов, включая Ставропольский и Красноярский край, Тверскую и Тюменскую области, а также Удмуртскую республику. В Омской области, помимо мессенджера, пользователи жалуются и на работу социальной сети «ВКонтакте». 

Напомним, что в начале года омичи уже сталкивались со сбоями в работе Telegram.

