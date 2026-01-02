Омск-Информ
·Общество

В Омске снова начал сбоить Telegram

Жители региона столкнулись с проблемами при отправке сообщений.

Вчера, 1 января, жители Омской области столкнулись со сбоем в работе мессенджера Telegram. Жалобы появились на портале Downdetector.

Пик сбоя пришелся на ночь. Омичи не могли отправить сообщение или загрузить файл.

С проблемами столкнулись и жители других регионов России. Жалобы поступали от пользователей с Камчатки, из Саратовской, Самарской, Архангельской областей, Башкортостана и Татарстана.

