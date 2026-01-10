Семью с детьми вызволили из снежного плена в Омской области

На помощь пришли сотрудники ДПС и экстренных служб.

Фото: vk.com/55mvd

В дежурную часть полиции сообщили, что на полевой дороге неподалеку от села Ильичевка Москаленского района в снежном заносе застрял автомобиль «Тойота». В машине, помимо водителя, находились пятеро несовершеннолетних. Получив сообщение, на место выехал экипаж ДПС.

По пути к родственникам в р.п. Москаленки машина с семьей и детьми забуксовала в снегу. Попытки выбраться своими силами результата не дали. Совместно с сотрудниками экстренных служб автоинспекторы смогли вызволить автомобиль из снежного заноса.

В УМВД России по Омской области напомнили, что в случае непредвиденных ситуаций на дороге автомобилистам рекомендуется незамедлительно обращаться в дежурные службы: УМВД России по Омской области – 102, ГУ МЧС России по Омской области – 01, Госавтоинспекцию – 79-35-04.

Напомним, ранее в Омской области водитель наехал на пешехода, после чего скрылся с места происшествия.