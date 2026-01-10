Полиция ищет свидетелей смертельного наезда на трассе под Омском

Трагедия произошла около полуночи.

Omskinform.ru

Вечером 9 января в Саргатском районе произошло смертельное ДТП. Около 23:40 информация об аварии поступила в дежурную часть местного отдела полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля, предположительно, серебристого цвета сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Марка и государственный номер машины пока не установлены.

В результате наезда 47-летний мужчина погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Сотрудники полиции просят всех, кому известны обстоятельства происшествия или информация о водителе, сообщить по телефонам: 79-35-04 или 102.