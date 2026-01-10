В Новосибирске закрывается известный гастробар омских предпринимателей

Картинг продолжит свою работу для посетителей.

Фото: mishkinomsk.ru

В социальных сетях новосибирского филиала омского гриль-ресторана Mishkin&Mishkin появилось сообщение о закрытии заведения. Сегодня бар работает в последний день, как сообщается в официальной группе.

– Друзья! У нас есть одна плохая и одна хорошая новость… Рестобар MISHKIN&MISHKIN ЗАКРЫВАЕТСЯ. Картинг-центр «Драйв» продолжает свою работу, – говорится в публикации.

Новосибирский филиал работал с 2017 года. Его запускали совместно с омской ресторанной группой RS Project, развивавшей одноименный ресторан в Омске. Фактическим владельцем и управляющим все это время был новосибирский предприниматель Евгений Головин.

Омский ресторан открылся в 2014 году и продолжает работать. Отличительной особенностью обоих заведений является большой крытый картинг – проект, который реализовал Олег Бутаков, увлекающийся этим спортом.