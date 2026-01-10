Омичи смогут проверить ДНК будущего ребенка еще до зачатия

Минздрав запускает новые генетические тесты для планирующих рождение ребенка.

Российские власти планируют запустить программы молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей. Этот пункт вошел в утвержденный правительственный план, сообщает ТАСС .

Такое обследование позволит заранее выявлять скрытые наследственные риски у родителей и оценивать вероятность генетических заболеваний у ребенка еще до беременности.

За реализацию программы будет отвечать Минздрав. В 2026 году министерство должно подготовить предложения по расширению неонатального скрининга и направить их в правительство.

Сейчас в России всех новорожденных бесплатно проверяют на наследственные заболевания. Это помогает выявлять болезни еще до появления симптомов и вовремя начинать лечение.

С 2023 года число заболеваний, на которые проводят проверку, увеличилось с пяти до 36. При этом обследование будущих родителей пока не является обязательным – пройти его можно только добровольно и за свой счет.