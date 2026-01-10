Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичи смогут проверить ДНК будущего ребенка еще до зачатия

Минздрав запускает новые генетические тесты для планирующих рождение ребенка.

Российские власти планируют запустить программы молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей. Этот пункт вошел в утвержденный правительственный план, сообщает ТАСС.

Такое обследование позволит заранее выявлять скрытые наследственные риски у родителей и оценивать вероятность генетических заболеваний у ребенка еще до беременности.

За реализацию программы будет отвечать Минздрав. В 2026 году министерство должно подготовить предложения по расширению неонатального скрининга и направить их в правительство.

Сейчас в России всех новорожденных бесплатно проверяют на наследственные заболевания. Это помогает выявлять болезни еще до появления симптомов и вовремя начинать лечение.

С 2023 года число заболеваний, на которые проводят проверку, увеличилось с пяти до 36. При этом обследование будущих родителей пока не является обязательным – пройти его можно только добровольно и за свой счет.

Напомним, что ранее в региональном минздраве объяснили массовое закрытие роддомов.

·Общество

Омичи смогут проверить ДНК будущего ребенка еще до зачатия

Минздрав запускает новые генетические тесты для планирующих рождение ребенка.

Российские власти планируют запустить программы молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей. Этот пункт вошел в утвержденный правительственный план, сообщает ТАСС.

Такое обследование позволит заранее выявлять скрытые наследственные риски у родителей и оценивать вероятность генетических заболеваний у ребенка еще до беременности.

За реализацию программы будет отвечать Минздрав. В 2026 году министерство должно подготовить предложения по расширению неонатального скрининга и направить их в правительство.

Сейчас в России всех новорожденных бесплатно проверяют на наследственные заболевания. Это помогает выявлять болезни еще до появления симптомов и вовремя начинать лечение.

С 2023 года число заболеваний, на которые проводят проверку, увеличилось с пяти до 36. При этом обследование будущих родителей пока не является обязательным – пройти его можно только добровольно и за свой счет.

Напомним, что ранее в региональном минздраве объяснили массовое закрытие роддомов.