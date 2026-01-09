Для омичей увеличили штрафы за неправильную перевозку детей

Ответственность грозит не только компаниям-перевозчикам, но и водителям.

Фото: Freepik.com

Сегодня в России начали действовать изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях. Они касаются штрафов за нарушение правил перевозки детей.

Как сообщает департамент транспорта, штрафы выросли для водителей с 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – со 100 до 200 тысяч рублей.

Перевозчики, которые работают без образования юридического лица, как и прежде, несут административную ответственность наравне с юридическими лицами. Физические лица, которые платят налог на профессиональный доход, несут ответственность как должностные лица в случае, если нарушение совершено в легковом такси.