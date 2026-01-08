На севере Омской области простятся с погибшим на СВО разнорабочим

В Усть-Ишимском районе хоронят 41-летнего жителя поселка Скородум.

Администрация Усть-Ишимского района

Администрация Усть-Ишимского района сообщает, что 8 января 2026 года в поселке Скородум попрощаются с Владимиром Антуфьевым, погибшим на СВО спустя полтора месяца после подписания контракта.

– С глубокой горечью и скорбью, – написано в посте администрации.

Владимир Антуфьев родился 29 июня 1985 года в п. Скородум, окончил Скородумскую среднюю школу. Последнее время работал разнорабочим.

Он подписал контракт 18 сентября 2024 года, службу проходил в звании рядового. Погиб 1 ноября 2024 года при выполнении специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

– Боль этой утраты невозможно передать словами, – пишут в сообщении.

Слова соболезнования и поддержки переданы родным и близким Владимира Антуфьева.