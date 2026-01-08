Омский «Авангард» попробует обыграть «магнитку»

«Ястребы» сразятся со «стальными лисами».

Фото: hawk.ru

Сегодня, 8 января, состоится встреча команд «Металлург» из Магнитогорска и омского «Авангарда» в рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ. Начало игры запланировано на 14.30 по московскому времени, она пройдет УКРК «Арена Металлург».

Добавим, что 6 января магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив», встреча в Магнитогорске завершилась победой хозяев в овертайме, итог - 5:4. В этот же день в Казани «Авангарда» одолел «Ак Барс». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу омской команды.

Добавим, что ранее наставник «ястребов» говорил о том, что «Металлург» – трудный соперник для многих команд лиги.