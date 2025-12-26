Маленькие и получают по лицу: Буше рассказал, почему сложно играть с «Металлургом»

«Авангард» был готов к особенностям магнитогорской команды и победил.

hawk.ru

После победы над магнитогорским «Металлургом» (2:1, по буллитам) главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, почему с уральской командой трудно бороться на льду.

По словам канадского специалиста, игроки «Металлурга» низкие, легкие, легко падают и получают удары клюшкой. Из-за этих факторов команда противника получает удаление, а «лисы» – большинство.

– Игроки у них небольших габаритов: они маленькие, легко падают, их легко уронить, клюшки им попадают по лицу. Поэтому противники, которые играют против «Металлурга», удаляются и «Металлург» получает за матч 8-10 попыток игры в большинстве, – рассказал Буше на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник отметил, что «Авангард» был готов к такой игре и «ястребы» справились с поставленной задачей.