Автомобили раскидало по кюветам: омичка погибла в жуткой аварии

На дорогах Сибири продолжают гибнуть омичи.

ГАИ по Тюменской области

Госавтоинспекция Тюменской области сообщает, что на 445 - м километре автодороги Тюмень - Ханты- Мансийск столкнулись автомобили «Хендэ» и «Джилли». От удара автомобили раскидало по кюветам.

- Предварительно установлено, что 37 - летний водитель «Джилли» выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП 68-летняя пассажирка «Хендэ», жительница Омской области, погибла, ее дочь-водитель, 45- летняя жительница Ханты-Мансийска получила ранения, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника отделения Госавтоинспекции по Уватскому району Тюменской области Вячеслав Тегкаев.

Пассажирка и водитель «Хендэ», жители г. Когалыма, получили травмы. ГАИ устанавливает все обстоятельства ДТП.

Ранее «Омск-информ» сообщал о ДТП на федеральной трассе Омск – Тара. Предварительно, водитель автомобиля марки «Тойота», выехал на встречную полосу на участке трассы в районе 289-го километра и врезался в «Рено». Мужчина погиб на месте.