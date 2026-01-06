Омск-Информ
·Происшествия

На заледеневшей омской трассе в аварии погиб мужчина

Пассажирку другого автомобиля доставили в больницу.

Сегодня около 15:50 в полицию поступила информация о ДТП на федеральной трассе Омск – Тара.

Предварительно, водитель автомобиля марки «Тойота», чья личность пока не установлена, выехал на встречную полосу на участке трассы в районе 289-го километра и врезался в «Рено», которым управлял 60-летний мужчина.

В результате аварии водитель «тойоты» скончался на месте, а 56-летняя пассажирка «Рено» была доставлена в больницу. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.

