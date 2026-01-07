В Омске раскрыли подробности шокирующей потасовки с газовым баллончиком

После инцидента компания покинула место происшествия, полиция проверяет всех участников.

Управление МВД России по Омской области

Сотрудники полиции проверяют инцидент с применением газового баллончика, который произошел 4 января в Омске. В скорую помощь обратился молодой человек с ушибами, ссадинами и признаками химического ожога глаз.

По данным полиции, 20-летний омич и его друг получили травмы у дома на 1-й Ленинградской. Во время конфликта с незнакомыми молодыми людьми пострадавший достал из машины газовый баллончик, но один из оппонентов выбил его, распылил в лицо и ударил. После этого компания ушла с места происшествия.

Молодого человека направили в офтальмологическую больницу, где провели необходимые процедуры. Врачи не выявили угрозы для зрения, и его отпустили домой. Его друг на медицинскую помощь на месте не согласился.

Полиция установила всех участников конфликта. Обе стороны отказались от судебно-медицинских экспертиз и подачи заявлений, объяснив это отсутствием претензий друг к другу. По завершении проверки будет принято процессуальное решение.