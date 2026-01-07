В Омске полностью закроют легендарный мост у Телецентра

Пешеходам и велосипедистам проход останется запрещен.

Фото: t.me/shelest_sn

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что сегодня, 7 января, с 22:00 будет полностью закрыто движение по мосту у Телецентра. По его словам, это требуется для проведения технических работ.

– Это необходимо для того, чтобы подрядчик выполнил запланированные технические мероприятия по переводу трафика транспорта на другую сторону моста. Уже завтра, 8 января, с 7:00 заработает новая схема организации дорожного движения, – пояснил мэр.

Напомним, после возобновления движения на объекте сохраняется трехполосная схема: по одной полосе в каждом направлении, а средняя будет работать в реверсивном режиме – ее направление будут менять в разное время суток по сигналам светофора.

Кроме того, вводится еще одно важное ограничение: пешеходам переход по мосту полностью закрывают. Ограждения и предупреждающие знаки установят на подходах к мосту, в том числе у лестничных сходов. Те же правила распространяются на велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности.

Эти меры связаны с продолжающимися работами: здесь устраивают ливневую канализацию, соединяют мост с насыпью и обновляют лестничные сходы. Нахождение людей в зоне ремонта сейчас может быть опасно.