Шелест предупредил о временном изменении схемы движения по мосту имени 60-летия ВЛКСМ

В Омске продолжается капитальный ремонт моста у Телецентра, выполняемый в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: t.me/shelest_sn

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что 7 января в 20:00 на мосту имени 60-летия ВЛКСМ будет отключено светофорное регулирование. Для проезда транспорта останутся доступны по одной крайней полосе в каждом направлении. В это время подрядная организация приступит к перестановке технических средств организации дорожного движения для последующего запуска транспорта по правой стороне моста.

В ночь со среды на четверг, с 22:00 7 января, движение по мосту будет полностью перекрыто. Ограничение продлится до 7:00 8 января, после чего проезд откроется уже по новой схеме.

После запуска движения на объекте сохранятся три полосы: крайние – по одной в каждом направлении, центральная – с попеременным использованием в зависимости от времени суток и сигналов светофоров.

Одновременно вводится важное ограничение для пешеходов. Пешеходное движение по мосту будет полностью закрыто. На подходах к объекту, в том числе у лестничных сходов, установят ограждения и предупреждающие знаки. Ограничения распространяются также на велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности.

Меры связаны с выполнением работ по устройству ливневой канализации, сопряжению моста с насыпью и реконструкции лестничных сходов. Нахождение людей в зоне производства работ представляет опасность.

Городские власти просят омичей учитывать изменения при планировании маршрутов и строго соблюдать введенные ограничения.

Капитальный ремонт моста, как и планировалось, ожидается завершить в октябре наступившего года.