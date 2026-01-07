Якупов рассказал о том, как «Авангард» готовится к плей-офф КХЛ

Игрок подчеркнул, что каждая игра проверяет команду на прочность и требует концентрации.

Hawk.ru

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов поделился мнением о предстоящем плей-офф КХЛ. Он отметил, что недавние игры с командами, которые находятся выше «Авангарда» в таблице, стали полезным опытом для коллектива.

– Не то чтобы особые эмоции против лидеров, просто это хороший экзамен всегда для команды, коллектива, когда ты играешь против команд повыше тебя чуть-чуть. Дополнительная мотивация в том числе, потому что и мы сами хотим выше в таблице быть и от игры к игре прибавлять, – цитирует форварда «Чемпионат».

Якупов добавил, что плей-офф – это всегда силовой хоккей и важно быть готовыми к высокой плотности и интенсивности матчей.

– Чем дальше ты идешь, чем ближе матчи к теплой погоде, тем плотнее и сильнее будет игра. И там уже где-то на усталости, но концентрация все равно должна быть, чтобы была возможность выполнять установку на 100 %, – подытожил нападающий.

