Вратарь «Авангарда» Серебряков заявил, что не придает значения своей статистике

Голкипер отметил, что в первую очередь ориентируется на командный результат.

Фото: hawk.ru

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков признался, что не зацикливается на личной статистике и считает главным результат команды. По словам вратаря, каждый матч складывается по-разному, поэтому универсального рецепта игры не существует.

– Каждый матч по-разному складывается, бывают разные моменты. Всегда интересно играть плотные игры. Любой вратарь должен быть готов к любому сценарию, – цитирует Серебрякова « Чемпионат ».

Голкипер также отметил, что во время матчей не обращает внимания на личные показатели, поскольку главное – победа команды.

– Я стараюсь не думать о своей статистике и не зацикливаться на этом. Самое главное – выиграть матч. А какой будет счет, сколько бросков или пропущенных шайб – это уже второстепенно. Для меня выиграть 8:7 приятнее, чем проиграть 0:1 по буллитам, – подчеркнул Серебряков.