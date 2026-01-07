Омский аэропорт объявил о массовых задержках рейсов

Пассажирам предстоит ждать вылета с задержкой до семи часов.

пресс-служба Омского аэропорта

Сегодня, 7 января, в Омском аэропорту сообщили о значительных задержках рейсов. Некоторые вылеты из города были отложены почти на семь часов.

Дольше всего пассажирам придется ждать рейс в Санкт-Петербург. Самолет в Пулково, который должен был вылететь в 8:55, теперь отправится в 16:10. По данным онлайн-табло аэропорта, ориентировочное время прибытия борта в Омск пока неизвестно.

Рейс в Казань, изначально запланированный на 7:45, перенесли на 12:50 – задержка составила пять часов. В Омск борт также прилетел с аналогичным опозданием.

Кроме того, вылет самолета в Сочи, запланированный на 17:40, перенесли на 19:05. Время прибытия борта в Омск пока не уточняется. Утром рейсы из Омска в Москву также задерживались на 1-2 часа.

Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе Омского аэропорта, задержки связаны с поздним прибытием самолетов.