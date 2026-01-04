Омичи не могут вовремя улететь на отдых в Таиланд

Это связано с массовой задержкой воздушных судов.

Фото: Freepik.com

Сегодня, 4 января, в омском аэропорту вновь наблюдаются задержки самолетов. Согласно онлайн-табло, вовремя не отправились в рейс 11 воздушных судов. В основном это касается популярных направлений: Москвы, Санкт-Петербурга.

В частности, рейс на 5:10 в питерское Пулково авиакомпании «Россия» только закончил посадку. Ориентировочно он задержан до 11:15, но уже ясно, что вылет предстоит несколько позже.

Борт до московского Шереметьево «Аэрофлота» на 5:50 завершил регистрацию. И отправится до места назначения не раньше полудня по омскому времени. Следующий рейс до Шереметьево той же компании на 8:05 также только завершил регистрацию и улетит уже после 12 часов. Самолет до Астаны отправился почти с часовым опозданием, до Сочи – на полтора часа.

Задержаны ночные рейсы в таиландский Пхукет от «Азур Эйр» и в московское Шереметьево от «Северного ветра».

Вовремя вылетели борта в Новосибирск, Ноябрьск, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск и Екатеринбург.

Как уточнили в пресс-службе омского аэропорта, задержки связаны с поздним прибытием самолетов.