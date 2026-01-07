Крупный пожар в Омской области унес жизнь человека

В огне пострадал жилой дом и хозяйственные постройки.

Вчера вечером, 6 января, в селе Новотроицком Омского района произошел пожар в хозяйственных постройках и жилом доме. По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 18:41.

На момент приезда спасателей огонь охватил все постройки. Общая площадь возгорания составила 51 кв. м, сообщили в МЧС России по Омской области. В результате пожара погиб один человек.

Для тушения были задействованы 22 сотрудника МЧС и 6 единиц техники. Открытое горение полностью ликвидировали в 19:51.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

Напомним, что позавчера в центре Омска произошел еще один крупный пожар.