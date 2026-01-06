Четверо спаслись сами: в Омске ночью произошел крупный пожар

В Центральном округе загорелся жилой дом.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Вчера ночью, 5 января, в Центральном округе Омска у двухквартирного дома вспыхнула крыша. Сообщение о возгорании поступило в 03:16, уточнили в МЧС России по Омской области.

К моменту приезда спасателей здание было сильно задымлено. Четверо жильцов, среди которых было двое детей, успели покинуть помещение самостоятельно. Еще одного человека вывели газодымозащитники.

Площадь возгорания составила 126 кв. м. В тушении были задействованы 24 сотрудника МЧС России и 6 единиц спецтехники. В 03:50 открытое горение было полностью ликвидировано.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возникновения пожара.